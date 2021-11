Astazi vremea va fi calda pentru aceasta data în sud şi sud-est, iar în restul teritoriului, valorile termice se vor situa în jurul celor normale. Astfel, temperaturile maxime se vor încadra între 8 şi 21 de grade, cele mai ridicate fiind în Muntenia şi Dobrogea. Cerul va fi mai mult noros în jumatatea nordicã a ţãrii, unde va ploua pe arii relativ extinse şi va fi variabil în sud şi sud-est, unde ploile vor fi pe spaţii mici, cu precãdere în zona de deal. Cantitãţile de apã vor depãşi local 10...15 l/mp şi izolat 25...30 l/mp, cu o probabilitate mai mare în Banat, Transilvania şi la munte. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificãri în masivele sudice. Mai ales dimineaţa, în zonele joase vor fi condiţii de ceaţa.***

In capitala, cerul va fi variabil, cu unele înnorari, când vor fi condiţii de ploaie slaba. Vântul va sufla slab şi moderat. Dimineata, 6-8 grade si temperatura maxima, in jur de 20 de grade. Dimineaţa vor fi condiţii de ceaţa.***

La munte in cursul zilei, cerul va fi mai mult noros în Carpaţii Occidentali şi jumãtatea nordicã a Carpaţilor Orientali, unde va ploua pe arii relativ extinse. În restul zonei montane, înnoãrile vor fi temporare şi doar pe arii restrânse va ploua slab. Noaptea vor fi precipitaţii în masivele sudice şi estice şi pe alocuri în rest. Precipitaţiile vor fi sub formã de ploaie, iar în Carpaţii Orientali şi pe crestele Carpaţilor Meridionali şi sub formã de lapoviţã şi ninsoare. Cantitãţile de apã vor depãşi local 10...15 l/mp şi izolat 25...30 l/mp. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificãri în masivele sudice. Temperaturile vor marca o scãdere faţã de intervalul precedent în cea mai mare parte a zonei montane.