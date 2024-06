1. Cu cine voi lucra cel mai îndeaproape? Cu ce alte departamente sau unități voi interacționa?

Este important să știi cine vor fi colegii tăi și ce stil de lucru au. Această întrebare îți oferă o imagine despre structura echipei, diversele roluri și cum colaborează membrii echipei.

2. Care este cel mai important lucru pe care ar trebui să îl realizez în primele 90 de zile?

Acest tip de întrebare arată că ești orientat spre rezultate și vrei să înțelegi ce așteptări are compania de la ține. Îți oferă, de asemenea, claritate cu privire la obiectivele pe care va trebui să le atingi și cum va fi evaluată performanță ta.

3. Ce este bine să întrebi la un interviu pentru un nou job

Cum arată o zi tipică în acest rol?

Întrebând despre o zi obișnuită în poziția pentru care aplici, poți obține infirmații detaliate despre responsabilitățile zilnice și despre cum ar trebui să îți gestionezi timpul și sarcinile.

Sau poți să întrebi: „Cum ar arată o zi obișnuită pentru mine în acest rol?”. Acest lucru îi va permite managerului de angajare să înceapă să te vadă în rolul respectiv. Potrivit lui John Lees, strateg de carieră din Marea Britanie și autor al cărții How to Get a Job You Love, acesta este un „truc psihologic grozav”, deoarece „de îndată ce te vizualizează făcând acest lucru, este greu să renunțe la această imagine”.

4. Care sunt planurile de creștere și dezvoltare ale companiei?

Cultură organizațională este esențială pentru a te simți bine la locul de muncă. Această întrebare te poate ajută să înțelegi valorile, normele și atmosfera din companie, ceea ce este important pentru a te asigura că te vei potrivi în mediul respectiv.

5. Cum arată evoluția în carieră în acest rol?

Prin această întrebare, arăți că ești interesată de creșterea și dezvoltarea ta pe termen lung în cadrul companiei. Îți permite să înțelegi dacă există perspective de promovare și dacă angajatorul investește în dezvoltarea angajaților săi. În plus, arată că ești entuziasmată de potențialul de a rămâne alături de o companie pentru anii următori.

„Atunci când oamenii pun aceste întrebări la interviuri, sugerează că vor să rămână în această companie pe termen lung, că nu o privesc doar că pe o stație de trecere, iar acest lucru este foarte atrăgător pentru angajatori”, a declarat Erin Brown, director asociat al serviciilor de carieră pentru studenții absolvenți la UCLA.

6. Cum investește compania în formare și dezvoltare?

Această întrebare îți poate da o idee dacă compania se preocupă sau nu de cultivarea talentelor sale și de creșterea competențelor angajaților existenți.

7. Care sunt principalele provocări cu care se confruntă echipa/compania în acest moment?

Această întrebare arată că ești interesat de contextul actual al companiei și îți poate oferi o imagine clară asupra dificultăților și oportunităților pe care le vei întâlni. Răspunsul te va ajută să înțelegi mai bine mediul de lucru și cum poți contribui eficient.

SURSA