Președintele Federației Ruse a primit doza de rapel împotriva coronavirusului, după ce inițial se vaccinase cu prima doză pe 23 martie.

Vladimir Putin: ”Vreau să vă informez că tocmai acum, chiar înainte să intru în această sală, mi-am făcut al doilea vaccin şi sunt sigur că totul va fi bine. Urmaţi-mi exemplul!”

Anterior, surse de la Kremlin precizaseră că Putin primise prima doză de vaccin, fără a oferi informații suplimentare sau a publica footgrafii de la eveniment. La prima doză nu fusese precizat nici serul folosit, fiind probabil vorba de unul dintre cele trei produse rusești, conform Moscow Times.

Aproape 4,7 milioane de ruși s-au îmbolnăvit de COVID de la debutul pandemiei, conform datelor oficiale de la Moscova. Din păcate, 104.000 dintre aceștia au fost răpuși de COVID-19.

