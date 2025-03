„Cu 2 zile înainte de alegerile parlamentare, am fost la partid până la 20 când Terheș a zis că pleacă la Antena 3 că are emisiune. Am plecat toți, Terheș n-a apărut la TV. Am sunat la domnul care conducea campania electorală. Nu știam ce se întâmplă, că a întârziat, nu a apărut la acea emisiune. A doua zi am fost la partid, au început sa sune telefoanele de la televiziuni, ce s-a întâmplat cu contestația. Nimeni nu a știut de această contestație. A fost depusă în nume personal fără să știe nimeni.

Și-a bătut joc de toți colegii de partid din țară și am întrebat ce s-a întâmplat. A depus o contestație împotriva lui Lasconi pentru că a făcut campanie după ce s-au închis urnele, nicidecum că acea contestație era pentru anularea alegerilor. Pe urma am aflat de la televiziuni pentru că această contestație avea țintă Călin Georgescu. Am plecat din partid, toți ne-am retras foarte mult. Nu am fost de acord cu ce a făcut, am explicat. Explicația dânsului a fost surprinzătoare: voi fi un erou, voi face ce e bine pentru țară. Cred că domnul Terheș trebuie să vină să dea ochii cu oamenii din România.

De ce a luat această decizie fără să întrebe pe nimeni? Cine l-a pus? Dacă l-a pus cineva să facă asta? Cred că faptul că iar candidează este sigur că n-o să câștige, mai ales să fie iarăși un om dacă nu iese cine trebuie, având în vedere că doar candidații pot depune contestații, să mai conteste aceste alegeri. Acest lucru pe care l-a făcut Terheș este rușinos și acest lucru va fi o pată neagră pentru tot ceea ce înseamnă implicarea în politică pentru domnia sa.”, a declarat Viorica Dăncilă.