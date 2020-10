Violeta Alexandru, despre arhivele caselor de pensii: „Probleme de bază din sistem au fost lăsate nerezolvate de prea mulți ani de zile”

Violeta Alexandru: „Punem la punct și arhivele caselor de pensii. 24 de case județene (inclusiv Bucureștiul) au solicitat și le-au fost aprobate fonduri pentru amenajarea spațiilor arhivelor, inclusiv pentru achiziționarea de servicii de arhivare (în total 1,2 milioane lei). În unele a fost efectiv nevoie, după cum le-am spus direct la fața locului, să se dea cu mătura și să se pună dosarele în ordine. Ce înțelegem de aici? Probleme de bază din sistem (lucruri simple) au fost lăsate nerezolvate de prea mulți ani de zile. Întrebați pe cei care vă cer să le acordați încrederea ce au rezolvat concret și când încep să vă vorbească de viziuni, planuri, proiecte să vă aduceți aminte că România are nevoie de rezolvarea problemelor de bază. Trebuie să fim serioși în legătură cu cele mai elementare obligații.

Pe lângă curățenia efectivă din arhive (în unele am avut, în acest an, imaginea indolenței șefilor de case; câteva m-au impresionat cât de bine erau puse la punct - chiar unde nu mă așteptam) am creat, în acest mandat, inclusiv posibilitatea recuperării unor informații din carnetele de muncă bine scanate. Mă tot gândesc că este munca oamenilor! Tot ceea ce se poate reconstitui, trebuie căutat (cât mai simplu) și folosit.

Da, știu, e mai ușor să stai prin studiourile de televiziune să îți exprimi părerile fără să fi rămas nimic concret în urma ta. La miniștrii PSD mă refer. Cele mai mari sume pentru punerea la punct a arhivelor au mers către Satu Mare (pentru reparații acoperiș spațiu arhivă), București (pentru plata chirii spații arhivă), Argeș (pentru stingătoare, rafturi și servicii de ignifugare), Buzău (reparații instalație electrică), Ilfov (servicii de arhivare și plata chirii spații arhivă). Mă aștept ca aceste arhive să fie, de departe, mai bine organizate. Alte 7 case de pensii au făcut solicitări de fonduri și sunt în curs de aprobare.

Dacă le punem pe toate la punct, se poate trece la un alt nivel. Vreau neapărat să păstrăm în siguranță documentele care atestă o viață întreagă muncită. Aceste lucruri - la a căror punere la punct nu renunț - înseamnă, pentru mine, respect pentru pensionari. Faptul că aceste lucruri puse la punct vor rămâne după terminarea mandatului meu, îmi dă o mare satisfacție. Se va lucra mai bine în administrație oferind serviciile cerute de oameni. Asta este ceea ce contează!”