Primarul Mihai Chirica a fost prezent la ceremonie, dar eforturile sale de a se apropia de câine au rămas fără rezultat. Animalul, observând atenția generală, a părut că se bucură de statutul de „vedetă”. Participanții au filmat și pozat cu amuzament scenele neașteptate, transformând momentul într-o adevărată atracție.

Reacția profesorilor în prima zi de școală

În paralel cu acest episod amuzant, prima zi de școală a fost marcată de proteste din partea cadrelor didactice. Profesorii și-au exprimat nemulțumirile legate de condițiile din învățământ și de măsurile recente de austeritate.

Protestul profesorilor. Sindicaliștii spun că mâine dimineață dascălii vor fi prezenți la clase, dar nu se vor face ore

Ministrul Educației promite discuții cu protestatarii

Ministrul Educației, Daniel David, a declarat că îi așteaptă pe protestatarii din învățământ marți sau miercuri pentru discuții. „Din acest moment noi trebuie să creștem și de aici trebuie să discutăm împreună cum vrem să creștem. Anul școlar a început deja, rețeaua școlară este organizată, normele sunt făcute, n-ai ce să modifici pe parcursul acestui an școlar, dar poți să gândești unele lucruri, începând de anul școlar viitor sau chiar pe parcursul anului, de ce nu, dacă situația fiscal-bugetară se stabilizează, pentru următoarele module sau următoarele semestre la universitate”, a spus Daniel David într-un interviu tv.

Ministrul și-a exprimat disponibilitatea de a dialoga cu profesorii: „Voi face această invitație pentru o discuție, cei care vor dori să vină mâine și poimâine, ca să construim pe această nemulțumire care există în sistem.”

Următoarele întâlniri pentru soluționarea problemelor

Daniel David a precizat că va aștepta rezultatele întâlnirii profesorilor cu președintele Nicușor Dan și că luni după-amiază va discuta și cu premierul Ilie Bolojan. Aceste discuții sunt menite să găsească căi de soluționare a problemelor din sistemul de învățământ.

Evenimentul din Iași a combinat astfel umorul unei situații neașteptate cu tensiunile reale din sistemul educațional, creând imagini care au captat atenția atât a elevilor, cât și a cadrelor didactice și a opiniei publice.

Ce urmează după protestul profesorilor. Anca Alexandrescu: „Vom rămâne în continuare cu această hăhăială a lui Nicușor Dan”