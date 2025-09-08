Sunt proteste de amploare care paralizează Parisul. Francezii cer demisia lui Emmanuel Macron și a guvernului, care îngenunchează populația pentru a combate deficitul bugetar. Aceștia fac apel la parlamentari ca pe 23 septembrie să semneze moțiunea pentru suspendarea președintelui. Pe 10 septembrie se anunță blocaje pe drumurile din zona Parisului, în gări și pe principalele autostrăzi. Mai mult, unii dintre protestatari au cerut și ca Franța să iasă din UE și să oprească finanțarea ajutoarelor militare pentru Ucraina.