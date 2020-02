VIDEO Un avion s-a rupt în două la aterizare în Turcia. Pasagerii, evacuați urgent

Avionul a ieșit de pe pistă din cauza umezelii și s-a rupt.

Nicio persoană nu a murit, potrivit ministrului Transportului, potrivit Agerpres.

Media turce au comunicat că există persoane rănite în urma incidentului, dar ministrul transporturilor turc Cahit Turhan, citat de televiziunea de stat TRT, a indicat că nimeni nu şi-a pierdut viaţa în urma accidentului.

O purtătoare de cuvânt a companiei Pegasus Airlines a confirmat accidentul, dar fără să ofere detalii suplimentare.

Imagini distribuite de mass-media turcă arată că avionul s-a rupt în două, iar unii dintre pasageri sunt evacuați.

A passenger plane has overrun runway at Sabiha Gokcen airport in Istanbul, Turkey. Apparent footage from the scene shows the aircraft broken into two pieces with flames emitting from its fuselage. pic.twitter.com/FrvhXOF7p8