Potrivit șoferului, în autobuz se aflau 35 de persoane în momentul exploziei, care s-a produs în timp ce vehiculul se afla într-o staţie din apropierea unui centru comercial. Deflagraţia a aruncat în aer acoperişul şi ferestrele.

Cauzele exploziei nu au fost stabilite deocamdată. Comitetul rus de anchetă a deschis un dosar penal și face cercetări.

#Russia: At least 12 people were injured in explosion is believed to come from the gas at the bus stop Voronezh.



pic.twitter.com/V7wRNFLFhY