Cum a început urmărirea

Totul s-a petrecut în mijlocul zilei, atunci când echipajul de poliție a încercat să tragă pe dreapta un motociclist pentru un control obișnuit. În loc să oprească, bărbatul de pe motor a ales varianta „adrenalină maximă”, accelerând pe malul barajului din Solești, chiar sub privirile a zeci de persoane, printre care și copii. Martorii au povestit pentru vremeanoua.ro că întreaga scenă s-a transformat rapid într-un fel de spectacol gratuit, cu sirene, lumini și un motociclist pus pe șotii.

Motociclistul, mai sprinten decât sirenele poliției

Imaginile surprinse de un amator arată clar cum polițiștii, cu semnalele acustice și luminoase pornite, se străduiau să pună capăt cursei. Totuși, în loc să cedeze, motociclistul părea să se distreze pe seama lor, executând manevre repetate dus-întors pe câteva sute de metri. Pentru câteva clipe, scena semăna mai degrabă cu un episod de film de la Hollywood decât cu o acțiune de prindere a unui șofer indisciplinat.

Pescarii, spectatori surprinși

Pescarii aflați pe marginea apei nu știau dacă să-și protejeze undițele sau să se uite la spectacolul gratuit. Mulți dintre ei au încercat să-și adune rapid lucrurile, de teamă ca motociclistul să nu treacă prea aproape și să le dărâme echipamentele. Situația a căpătat accente comice, pentru că, în loc să fie intimidați, unii martori au povestit că se simțeau ca la cinema, doar că fără să plătească bilet.

Cum a scăpat motociclistul

Urmărirea a continuat până la jumătatea barajului, acolo unde terenul accidentat a devenit un avantaj pentru motociclist. Profitând de rapiditatea și de manevrabilitatea vehiculului, el a reușit să se desprindă de polițiști și a dispărut pe drumul care duce spre oraș. Camerele telefoanelor au surprins momentul, iar filmările circulă deja intens, alimentând discuțiile despre eficiența poliției.

