Bărbatul este acuzat că și-a ucis fosta iubită, după care i-ar fi incendiat locuința. Considerat extrem de periculos, Gânj este căutat atât în țară, cât și peste hotare.

Pe panoul electronic instalat pe clădirea Universității de Medicină din Târgu Mureș, la fiecare șapte minute rulează un clip video de 20 de secunde cu imaginea suspectului și apelul poliției către cetățeni: dacă îl recunosc, să sune imediat la 112.

Reacțiile localnicilor variază între indignare și neîncredere. „E greu de crezut că nu a fost găsit până acum. Poate a fugit peste graniță”, spune un trecător. Altul afirmă: „Mi se pare absurd să treacă atâta timp și să nu fie depistat.”

Căutări extinse și în afara țării

De peste cinci săptămâni, echipe de polițiști, jandarmi și silvicultori au scotocit județele Mureș, Cluj și Bistrița-Năsăud, fără rezultat.

Autoritățile nu exclud posibilitatea ca fugarul să fi părăsit România, motiv pentru care au extins verificările și în Ungaria și Germania. Emil Gânj este dat în urmărire internațională.