Potrivit femeii, polițiștii ar fi lovit-o repetat, i-ar fi smuls părul și ar fi imobilizat-o cu cătușe, pentru ca apoi să o ducă la secția de poliție și, ulterior, la un spital de psihiatrie. Ea afirmă că a fost lăsată să plece acasă după câteva ore.

Incidentul ar fi avut loc în fața casei de vacanță a familiei sale, unde aceasta se afla singură, îmbrăcată în haine de noapte. Imaginile surprinse de camerele de supraveghere din curte și de martori arată momentul intervenției, conform unui site de știri.

Relatarea femeii

Camelia Vrabie susține că a fost chemată la poartă sub un pretext, moment în care un polițist i-ar fi aplicat un pumn în față, urmat de alte lovituri din partea colegilor acestuia. Ea spune că a fost trasă de păr, ținută strâns de gard și apoi scoasă în afara curții pentru a fi încătușată.

„Eram desculță, în pijama și plină de sânge când m-au dus la secție”, a declarat femeia, adăugând că agresiunile ar fi continuat și în sediul poliției, conform sursei citate mai sus.

Fiul său, aflat la București, afirmă că a urmărit scena în direct pe telefon, prin intermediul camerelor de supraveghere, și că a plecat imediat spre Breaza împreună cu tatăl său.

Plângeri și acuzații

Femeia a obținut un certificat medico-legal care atestă leziuni ce necesită 5-6 zile de îngrijiri medicale. Ea a depus plângere penală la Direcția Națională Anticorupție, acuzând abuz în serviciu, purtare abuzivă și violare de domiciliu. De asemenea, solicită despăgubiri morale în valoare de 100.000 de euro.

Avocatul său, Phillip-Richard Mandisodza, consideră intervenția disproporționată: „Vorbim de o femeie singură, în curtea casei, în rochie de noapte, față în față cu patru bărbați în uniformă. Nu ar fi trebuit folosită forța.”

Versiunea poliției

IPJ Prahova susține că echipajul a intervenit pentru a preveni un posibil act suicidar, femeia fiind agitată și având intenția de a se răni. Oamenii legii afirmă că au intrat pe proprietate pentru a o proteja, iar întreaga acțiune ar fi fost filmată cu o cameră bodycam, imaginile urmând să fie analizate de procurori.

Ancheta urmează să stabilească circumstanțele exacte și dacă folosirea forței a fost justificată.