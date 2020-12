VIDEO | Președintele C.E., Ursula von der Leyen: ”Programul de vaccinare este un moment emoționant de unitate”

”Începem să dăm pagina peste un an foarte dificil. Astăzi este ziua livrării, iar mâine este ziua când vaccinarea împotriva Covid-19 începe în întreaga UE. Vaccinul este pus la dispoziţie în acelaşi timp tuturor ţărilor UE. Iar oamenii vor începe să se vaccineze la Atena, Roma, Helsinki, Sofia, alegeţi voi”, a scris Președintele C.E, pe Twitter.

Today, we start turning the page on a difficult year. The #COVID19 vaccine has been delivered to all EU countries.



Vaccination will begin tomorrow across the EU.



The #EUvaccinationdays are a touching moment of unity. Vaccination is the lasting way out of the pandemic. pic.twitter.com/pYOj5vS2gV