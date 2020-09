VIDEO Nicolae Robu și-a anunțat înfrângerea la Timișoara: „Am pierdut, diferența este mare”

După o oră și jumătate de la închiderea urnelor de vot și începerea numărătorilor paralele Nicolae Robu și-a recunoscut înfrângerea. A recunoscut că este o diferență mare între el și candidatul USR-PLUS, Dominic Samuel Fritz, relatează tion.ro.

„Avem rezultate parțiale, dar deja sunt relevante. Au fost numărate paralel peste 15% din voturi și am pierdut. Este voința timișorenilor, nu pot decât să o respect. Diferența este mare. Comparând numărul de voturi, diferența este surprinzător de mare, nu o pot spune în procente. Am considerat că va fi un scor strâns și am fost optimist până în ultimul moment dar diferența este mare ceea ce înseamnă că așteptările timișorenilor sunt altele. (...) Nu am nicio suferință. (...) Asta e viața, fără regrete! N-a fost să fie. Eu sunt fericit cu ceea ce am realizat până la vârsta mea – atât în cariera mea academică, cât și în cea de primar”, a declarat Nicolae Robu, duminică seara, la Timișoara.