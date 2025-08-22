Aeronava a întâmpinat puternice turbulențe în timpul tentativelor de apropiere de orașul Roma, care era afectat de o furtună violentă.

Pasagerii s-au panicat și au început să țipe. Condițiile meteo dificile i-au făcut pe piloți să devieze cursa către Bologna, unde aterizarea a putut fi efectuată în siguranță.

Compania low cost care operează aeronava a confirmat incidentul. Nimeni nu a fost rănit, iar pasagerii au fost transferați pe cale terestră la Roma.

Compania a confirmat incidentul printr-un comunicat:

„Zborul Wizz Air W4 6038 de la Alicante la Roma Fiumicino din 20 august a fost deviat pe aeroportul din Bologna după ce nu a fost posibilă o aterizare în siguranță la Roma din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile.