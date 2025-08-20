Conform calculelor NBC, realimentarea unui singur avion de linie ar putea ajunge la aproximativ 85.000 de dolari, raportat la prețul unui galon de kerosen. De regulă, delegația lui Putin folosește trei avioane, ceea ce transformă aceste operațiuni într-un cost semnificativ.

„Când rușii au aterizat în Alaska pentru realimentare, au fost nevoiți să plătească în numerar, pentru că nu pot folosi sistemul nostru bancar. Ar trebui să simtă consecințele în fiecare zi”, a declarat Rubio la NBC.

Cu toate acestea, Rubio a menționat că acest episod din Anchorage demonstrează clar că sancțiunile nu sunt de natură să schimbe cursul războiului din Ucraina. Rubio a subliniat că acest lucru nu înseamnă că măsurile restrictive sunt ineficiente, dar arată că acestea nu au afectat rezultatul conflictului.

Probleme și pentru jurnaliștii ruși

Delegația nu a fost singura afectată de restricțiile existente. Jurnaliștii ruși acreditați la summit au întâmpinat dificultăți similare: comunicațiile mobile locale nu au funcționat din cauza roaming-ului inoperant, iar cardurile bancare au fost inutilizabile pe teritoriul Statelor Unite.

Relaxarea temporară a restricțiilor pentru summit

Pentru a facilita întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin, autoritățile americane au ridicat temporar restricțiile de intrare în SUA pentru membrii delegației ruse incluși pe listele de sancțiuni. Permisiunea de intrare rămâne valabilă până pe 20 august, a transmis CNN.

Departamentul de Stat al SUA a precizat că o practică similară a fost aplicată și anterior, în cazul șefului Fondului Rus de Investiții Directe, Kirill Dmitriev, care se afla pe „listele negre” și a vizitat Washington-ul în luna aprilie.

