După discuțiile cu liderii europeni și Volodimir Zelenski, președintele american l-a sunat pe Vladimir Putin pentru a stabili întâlnirea trilaterală. Atât liderul de la Kremlin, cât și președintele Ucrainei au transmis că își doresc această întâlnire care ar putea avea loc în Ungaria.

O altă țară luată în calcul pentru summit ar fi Elveția și asta pentru că liderii europeni vor ca întâlnirea să aibă loc într-o zonă neutră.

Volodimir Zelenski a anunțat că e pregătit pentru o întâlnire față în față cu Donald Trump și Vladimir Putin. În urma discuției de zeci de minute purtată la telefon cu liderul de la Casa Albă, țarul de la Kremlin a spus este pregătit să-l întâlnească pe Zelenski în următoarele două săptămâni.

Mai mult, Trump a precizat că există o apropiere între el și Putin și că s-a simțit acest lucru în timpul summitului desfășurat în Alaska.

De cealaltă parte, Rusia îi ironizează pe liderii europeni. Dimitri Medvedev a transmis că oficialii europeni nu au reușit să îl confrunte pe Donald Trump și că mai degrabă l-au lingușit.

”Știu că președintele Zelenski, știu și cred că și Vladimir Putin ar vrea să vadă sfârșitul acestui război. Acesta nu este războiul meu, este războiul lui Joe Biden. El este cel care are mari legături cu ceea ce s-a întâmplat. Noi vrem să avem un sfârșit referitor la asta, vrem să avem un final fericit pentru toată lumea. Vrem să încheiem...Oamenii din Ucraina au suferit foarte mult”, a declarat Donald Trump.

Negocierile de la Casa Albă s-au purtat în fața unei hărți uriașe cu situația reală de pe frontul din Ucraina.

Pe harta din Biroul Oval apare și România, statul cu cea mai lungă frontieră terestră și maritimă cu Ucraina. Chiar și așa, niciun lider de la noi n-a fost prezent la discuții să reprezinte interesele țării în negocierile de pace de la granița noastră.

Președintele României, aflat în vacanță, a participat prin videoconferință la reuniunea Coaliției de Voință pentru Ucraina, la doar o zi după ce a fost exclus din delegația europeană care a participat la negocierile de pace cu Trump și Zelenski.

”Și noi am demonstrat că suntem oameni puternici și spirjinim ideile SUA, ale președintelui Donald Trump ca să oprim acest război prin metode diplomatice Suntem pregătiți pentru o întâlnire trilaterală așa cum își dorește și președintele Trump. Cred că această întâlnire este una foarte bună. Mulțumesc”, a spus Volodimir Zelenski.

Liderii europeni, Ursula, Giorgia Meloni, Mertz și ceilalți i-au cerut lui Trump garanții de securitate pentru Ucraina, dar și pentru Europa.

”Acum suntem aici să lucrăm împreună cu tine pentru o pace justă și durabilă pentru Ucraina. Să oprim uciderea oamenilor. Acesta este cu siguranță scopul nostru comun, să oprim uciderea oamenilor”, a afirmat Ursula von der Leyen.

La rândul său, președintele Franței, Emmanuel Macron, a menționat: ”Aș vrea să spun aici acest lucru, toată lumea prezentă la această masă își dorește pacea”.

”După trei ani și jumătate în care nu am văzut niciun fel de semn din partea Rusiei, cum că ar fi gata să accepte un dialog, ceva se schimbă, clar ceva s-a schimbat, mulțumită ție, Donald Trump”, a adăugat Georgia Meloni.