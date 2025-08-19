Anunțul a fost făcut de ministrul elvețian de Externe, Ignazio Cassis, în cadrul unei conferințe de presă susținute la Berna, alături de omologul său italian, Antonio Tajani.

Oficialul elvețian a precizat că guvernul federal a stabilit încă din anul precedent criteriile privind acordarea imunității în cazul persoanelor vizate de mandate internaționale de arestare.

Astfel, acestora le poate fi oferită o imunitate limitată, doar în contextul participării la o conferință de pace, nu și în cazul unor vizite private sau neoficiale.

TRUMP A ANUNȚAT POSIBILITATEA UNEI TRILATERALE

Anunțul vine în condițiile în care cei 3 lideri implicați direct în discuțiile de pace au sugerat că sunt deschiși la negocieri, iar Donald Trump și-a exprimat speranța că o întâlnire trilaterală va avea loc cât mai curând.

Putin a relansat ideea negocierilor directe cu Ucraina, propunând reluarea discuțiilor la Istanbul, fără condiții prealabile. Această ofertă vine în contextul în care liderii europeni au cerut un armistițiu de 30 de zile, pe care Moscova l-a ignorat.