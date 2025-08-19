Elveţia îi garantează lui Vladimir lui Putin imunitate pentru participarea la o conferinţă de pace pentu Ucraina

Liderul rus este vizat de un mandat internațional de arestare
Liderul rus este vizat de un mandat internațional de arestare

Elveția este dispusă să-i acorde imunitate președintelui rus Vladimir Putin, dacă acesta acceptă să participe la o conferință internațională dedicată păcii în Ucraina. Liderul de la Kremlin este vizat de un mandat de arestare emis de Curtea Penală Internațională, după ce a ordonat invadarea țării vecine.

Anunțul a fost făcut de ministrul elvețian de Externe, Ignazio Cassis, în cadrul unei conferințe de presă susținute la Berna, alături de omologul său italian, Antonio Tajani.

Oficialul elvețian a precizat că guvernul federal a stabilit încă din anul precedent criteriile privind acordarea imunității în cazul persoanelor vizate de mandate internaționale de arestare.

Astfel, acestora le poate fi oferită o imunitate limitată, doar în contextul participării la o conferință de pace, nu și în cazul unor vizite private sau neoficiale.

TRUMP A ANUNȚAT POSIBILITATEA UNEI TRILATERALE

Anunțul vine în condițiile în care cei 3 lideri implicați direct în discuțiile de pace au sugerat că sunt deschiși la negocieri, iar Donald Trump și-a exprimat speranța că o întâlnire trilaterală va avea loc cât mai curând.

Putin a relansat ideea negocierilor directe cu Ucraina, propunând reluarea discuțiilor la Istanbul, fără condiții prealabile. Această ofertă vine în contextul în care liderii europeni au cerut un armistițiu de 30 de zile, pe care Moscova l-a ignorat.

 