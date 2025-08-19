Sursele citate de Bloomberg spun că, în timpul reuniunii, liderii europeni i-au cerut lui Donald Trump să folosească „influența personală” asupra premierului ungar, considerat cel mai puternic opozant al cererii Ucrainei de aderare la UE.

”La un moment dat, liderii europeni i-au solicitat președintelui să intervină direct. Doar Trump are relația necesară cu Orbán pentru a deschide o cale de negociere”, a declarat un oficial european sub protecția anonimatului.

Liderul american a încercat să obțină angajamentul premierului ungar de a nu bloca procesul, explicând că integrarea Ucrainei în UE face parte dintr-un pachet mai amplu de garanții de securitate menit să prevină viitoare agresiuni ale Rusiei.

Budapesta nu a confirmat apelul, însă Viktor Orbán a postat, marți, un mesaj pe Facebook prin care și-a reafirmat opoziția față de integrarea Ucrainei în UE.

„Aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană nu oferă nicio garanție de securitate. Prin urmare, legarea aderării de garanții de securitate este inutilă și periculoasă”, a scris liderul de la Budapesta.

Sursele citate de Bloomberg afirmă că premierul ungar ar fi declarat în discuția cu Trump că nu poate susține accelerarea aderării Ucrainei în condițiile actuale, susținând că procesul ar putea adânci tensiunile cu Rusia și ar destabiliza Uniunea Europeană.

Tot în cadrul convorbirii cu liderul de la Casa Albă, Orbán și-ar fi exprimat interesul pentru ca Budapesta să găzduiască următoarea rundă de negocieri între președintele rus Vladimir Putin și președintele ucrainean Volodymyr Zelenski.