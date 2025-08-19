„Sunt gata să trimită trupe pe teren”, a declarat preşedintele american într-un interviu acordat Fox News, referindu-se la liderii europeni cu care s-a întâlnit, luni, la Casa Albă.

Liderul american a subliniat că este „gata să ajute”, în special prin trimiterea de sprijin aerian. Mai mult, el a dat asigurări că niciun soldat american nu va fi desfăşurat pe teren şi a exclus aderarea Ucrainei la NATO.

În schimb, Trump spune că „Franţa şi Germania, (...) Regatul Unit vor să trimită trupe în teren”.

De asemenea, liderul american a explicat, marți, că l-a sunat pe preşedintele rus în timpul summitului de la Casa Albă pentru a încerca „să aranjeze o întâlnire cu preşedintele Zelenski”.

„Vom vedea ce se întâmplă”, a mai spus Dondald Trump.

În timpul acestei potenţiale întâlniri, preşedintele american speră că Vladimir Putin „se va arăta conciliant”, în caz contrar „situaţia va fi dificilă”.

Cu toate acestea, Donald Trump a subliniat că este convins că intenţiile lui Putin vor deveni clare în următoarele două săptămâni.

„Sincer să fiu, nu cred că va fi o problemă (ajungerea la un acord de pace). Cred că Putin s-a săturat (de război). Cred că toţi s-au săturat, dar nu se ştie niciodată. (...) Vom afla ce intenţionează preşedintele Putin în următoarele două săptămâni... Este posibil să nu vrea să încheie un acord”, a menționat Donald Trump, care anterior a amenințat cu noi sancţiuni împotriva Rusiei şi a ţărilor care cumpără petrolul acesteia, dacă liderul de la Moscova nu va face pace.