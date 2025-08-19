Liderul rus Vladimir Putin a fost de acord să se întâlnească cu Volodimir Zelenski, dar a propus ca liderul ucrainean să vină la Moscova, a relatat AFP.

Agenția franceză citează două surse la curent cu convorbirea telefonică ce a avut loc dintre președintele american Donald Trump și Putin luni, în timpul summitului de la Washington.

„Putin a menționat Moscova” în timpul telefonului lor de luni, a declarat una dintre surse pentru AFP, adăugând că Zelenski a spus „nu”.

Amintim că la sfârșitul conferinței de presă comune din Alaska, președintele rus i-a propus lui Trump ca următoarea lor întâlnire să aibă loc la Moscova.

„Data viitoare, la Moscova”, a spus Putin în engleză, luându-l total prin surprindere pe Trump.