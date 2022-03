Ce se petrece acum în Ucraina e o crimă, iar Rusia e stat agresor

„Ce se petrece acum în Ucraina e o crimă, iar Rusia e stat agresor. Cel care face asta este un singur om, Vladimir Putin. Tatăl meu e ucrainean, mama mea e rusoaică. Iar ei niciodată nu au fost dușmani. Acest colier de la gâtul meu este un simbol că Rusia trebuie să oprească imediat războiul fratricid," a spus Marina Ovsianikova.

"Din păcate, în ultimii ani am lucrat la Pervîi Kanal (Canalul 1). Și mi-e rușine că am făcut asta, că am făcut propagandă, că am zombificat poporul rus. Am tăcut în 2014, când a început. Am tăcut la mitinguri, când se făceau pentru Crimeea, când organiza Navalnîi, noi pur și simplu am privit în tăcere acest regim anti-om. Încă 10 generații de-ale noastre de acum înainte nu vor spăla această rușine, acest război fratricid”, a transmis jurnalista în mesajul video.

Primul canal, denumirea occidentalizată a Televiziunii de Stat din perioada sovietică, era în 2014 cel cel mai urmărit post TV din Rusia, cu o audiență estimată la 250 de milioane de oameni în întreaga lume. Instituția a fost implicată, în ultimii ani, în mai multe scandaluri legate de promovarea de informații distorsionate sau falsificate în scopuri propagandiste. În 2018, PK a fost prezentat filmarea unui exercițiu al armatei ruse drept o intervenție reală în timpul conflictului din Siria.

⚡️The girl with the ani-war poster is "Channel One" editor Marina Ovsyannikova. She\"s already been arrested



Before going on air, the girl recorded a video message in which she condemned the war in #Ukraine and stated that she was ashamed of her propaganda activities. pic.twitter.com/cMraAQCw5R