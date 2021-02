Copiii locuiau cu mama lor la etajul 3 al unui imobil din districtul Bayrampaşa. După izbucnirea incendiului, oamenii i-au sărit imediat în ajutor și au adus pături pe care le-au întins pentru a-i putea salva pe cei mici.

”Am auzit țipete în timp ce eram la muncă și am văzut copiii la fereastră. Noi am adunat o mulțime de pături, Le-au salvat viața, pentru că au sărit pe pături”, a povestit un martor.

Imaginile au un puternic impact emoțional.

