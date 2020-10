VIDEO Fost candidat la alegerile locale bătut în stradă până la sânge. Acuzații grave pentru primarul din Ciolpani

Incidentul a avut loc duminică după-amiază în satul Izvorani, comuna Ciolpani, din nordul județului Ilfov, și a fost surprins chiar de Marian Ghiță, când era pe Facebook.

Din imagini se vede cum doi bărbați au coborât dintr-o mașină de teren și au început să-l lovească amândoi, cu pumnii și picioarele. Potrivit lui Marian Ghiță, cei doi ar fi fost trimiși chiar de primar.

„Îi cunosc, am deranjat pe primarul comunei, Călin Bogdan Cristian, pe viceprimar, Ioniță Ilie, și pe cel mai bun prieten al domnului viceprimar, Grigore Gheorghe, zis Gicanu, din Snagov, care detine cele mai multe terenuri. Omul e foarte bogat. Eu aveam niște documente și am venit la fața locului să prezint acel teren de 11.000 de metri pătrați cu ieșire la lac, pe care il vrea toata mafia din Snagov. Eram live. M-am trezit cu acei bărbați care mi-au dat în cap cu mânere de cuțit. Am fost la IML, s-a constatat că am fost lovit cu corp contondent. Este inacceptabil ce se întâmplă. Am făcut mai multe dezvaluiri pe timpul campaniei electorale și au zis că nu le e frică de DNA, de Parchet, de DIICOT. În ce țară trăim?! Am copil, au amenințat că intră peste mine să îmi ia actele, acte periculoase pentru acești oameni corupți. (...)

Aveau niște cuțite, îmi dădeau în cap cu mânerele, de aia am sânge șiroaie în cap, am capul spart în patru locuri. (...) Sunt disperați, pentru că am reușit să pun mâna pe niște documente și să fac niște dezvăluiri pentru cetățenii din Ciolpani. Am vrut ca cetățenii din Ciolpani să vadă cine ne conduce, ce mafie conduce. Am fost amenințat, am amenințări în care mi s-a spus că după campania electorală trebuie să pleci din țară, daca nu, te distrugem, am amenințările pe telefon.

Am fost la Poliția Ciolpani și dosarul a fost preluat de Poliția Snagov. Dna comandant m-a asigurat că cei doi vor fi aduși în fața legii și vor da socoteală.

Am depus plângere, imi e foarte frică. Șeful de post Voicu Alexandru m-a asigurat că îmi vor păzi casa. Am copil mic, am nevastă... Aceste grupuri mafiote au înnebunit că am documente și i-a scos din minți. Am depus documente la DNA, la Parchetul General, plângere la ANI, pentru că au averi foarte, foarte mari, și rudele angajaților au contracte cu primăria. Vă dați seama ce e în comuna Cilpani? Nu se poate așa ceva! Și nimeni nu anchetează! (...) Se pare că Poliția Snagov este in alerta maxima.

Se pare ca acest Grigore, zis Gicanu, cunoscut in tot Snagovul, are o avere impresionantă, e foarte puternic. Pe diferite canale m-a amenințat și nu am renunțat, mi-a spus să nu mai candidez, mi-a oferi 50 de mii de euro si nu am renunțat”, a povestit, marți, Marian Ghiță la Realitatea PLUS..

În urma incidentului polițiștii din Snagov au deschis un dosar penal pentru infracțiunile de lovire și alte violențe, distrugere și amenințare.

Potrivit Autorității Electorale Permanente, în urma alegerilor din 27 septembrie, Marian Ghiță a obținut 167 de voturi pentru un loc în Consiliul Local Ciolpani, dar Judecătoria Buftea nu i-a validat mandatul.