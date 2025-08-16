Deși a cerut ajutorul autorităților, cazul este trimis de la o instituție la alta, iar administratorul de bloc refuză să intervină. Femeia s-a oferit chiar să plătească ea reparațiile, însă vecina nu permite accesul în apartament.

„Cand s-a semnat contractul de vanzare cumparare s-a semnat asupra evictiunii, a modului in care i a fost garantat ca nu va avea prejudicii. Este o problema de viciu de constructie pentru ca apa se scurge pe langa teava principala.

Putem vorbim despre ceva foarte grav care afecteaza structura de rezistență a blocului”, a spus avocatul Aurel Moldovan.

Mai mult, femeia s-a imbolnavit din cauza igrasiei dar si pe fond psihic din cauza situatie in care se afla de aproape 3 ani.

„La prima constatare si dupa ce am vazut niste acte, avem niste infractiuni savarsite cu intentie de catre cel care a vandut: inselaciune, distrugere si alte posibile infractiuni, cumparare de influenta si trafic de influenta”, a mai explicat avocatul.

