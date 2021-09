Reporter: Pică Guvernul Cîțu?

Femeie: Mi-aș dori.

Reporter: De ce?

Femeie: Sunt pensionară, în primul rând. Nu ne-a susținut, nu ne susține. Cu promisiuni nu facem nimic, nu putem să supraviețuim.

Reporter: Pică Guvernul?

Cetățean: Cred că da.

Reporter: De ce?

Cetățean: Prea multe măgării a făcut în țară asta a noastră. Am ajuns la disperare. Să trăiești cu 1000 de lei, atât am pensie și copii de crescut și întreținere. Cu ce? Ce a făcut premierul? Eu nu am văzut să facă nimic, decât a furat. Era mai bine și pe vremea lui Ceaușescu.

Român: Mi-aș dori că premierul să aibă grijă de bătrâni, de copii, de cei bolnavi și pe urmă să se uite câți bani au ei în buzunare și câți bani avem noi.

Reporter: V-ați dori să plece premierul?

Femeie: Prima, mă îmbăt dacă pleacă. Beau dacă pleacă. N-a făcut nimic, a făcut numai datorii.

Sunt însă și români care nu vor să pice Guvernul Cîțu în Parlament.

Reporter: Cade Guvernul Cîțu?

Român: Din partea mea n-ar trebui să cadă.

Reporter: Cade Guvernul Cîțu?

Român: Cred că da.

Reporter: V-ați dori să cadă?

Român: Nu neapărat.

Reporter: De ce credeți că s-a ajuns în situația asta?

Român: Neseriozitate și neprofesionalism din partea politicienilor. Despre premier ce spuneți, ați vrea să fie altcineva în locul lui? Da, nu e persoană potrivită.