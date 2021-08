Atacul a fost comis în timp ce membri ai comunităţii musulmane şiite participau la ritualul anual de comemorare a morţii nepotului profetului Mahomed, în orașul Bahawalnagar.

Imaginile video postate pe reţelele de socializare arată oameni întinşi la pământ în bălţi de sânge şi ambulanţe şi vehicule blindate ale poliţiei la locul atacului.

Presa locală scrie despre trei sau cinci morți și peste 30 de răniți. Aceștia au fost transportați la spital în stare critică.

Pakistani Panjab



🚨5 killed and 35 others injured in a bomb blast (grenade attack) targeting #Shia muslims during Ashura procession in #Bahawalnagar

