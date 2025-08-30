„Am citit „Domne, Anca Alexandrescu este noul Rareș Bogdan. Eu nu mă duc la niciun partid, ca sa fie foarte clar. Eu dacă mă voi decide să candidez la Primăria Capitalei, voi fi independentă

Eram pe locul 3, ăștia nu știu de ce se bucura. Pe 1 si 2 sunt doi primari de sector, iar eu nu am făcut nimic și am în sondajul acela 21%. Eu nu cred in sondaje, ca să fie clar, v-am spus lucrul ăsta. Dar n-am făcut nimic, doar am exprimat o intenție. Îi încurc grav. „Bai le încurcă Alexandreasca jocurile.”

Aia de la USR vor să facă repede alegeri ca daca trece iarna nu au nicio șansă, s-a terminat. Chiar și în București, de drept, Gabriela Firea era ca să fie clar, pentru că Marcel Ciolacu a nenorocit-o anul trecut după ce a făcut jocul cu Cătălin Cârstoiu împreună cu domnul Ciucă. Cum de altfel tot Marcel Ciolacu a mai nenorocit-o cu acea mizerie. Ciolacu a fost în spate ca sa fie clar, acum m-am lamurit eu.

Domnul Nicușor nu-l vrea pe domnul Drulă primar. Ăștia acum își scot ochii între ei „ce facem cu Capitala”, și eu le încurc jocurile.

Atacați-mă. Veniți, va chem pe toți, stau cu voi o zi întreagă, vă răspund la toate întrebările, va duceți si la educatoare de la grădiniță, și la copiii pe care îi bătea la grădiniță, le lua mâncarea din față, la doamna învățătoare, la profesorii pe care i-am avut la liceu la Zoia Kosmodemianskaia, vă răspund la orice. Stau în fața tuturor. Vă dați seama că și în fața celor care candidează, eu știu tot despre ei. Au fost la mine la emisiune”, a spus Anca Alexandrescu în cadrul emisiunii Culisele Statului Paralel.

