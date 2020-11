Victor Rebengiuc, coronavirus la vârsta de 87 de ani: "Nu știu cum s-a putut întâmpla chestia asta"

Victor Rebengiuc, în vârsta de 87 de ani, a avut coronavirus. El a urmat un tratament medical acasă și a stat izolat timp de 2 săptămâni. Actorul nu știe de unde a luat virusul.

„Nu am avut manifestări ale bolii, am stat două săptămâni cuminte, în casă, închis şi am urmat un tratament care mi-a fost prescris şi gata”,a povestit Victor Rebengiuc pentru o televiziune de știri.

„Nu ştiu cum s-a putut întâmpla chestia asta”, a adăugat actorul, povestind că a purtat mască, nu simte nicio dificultate atunci când poartă masca de protecţie şi că este adeptul respectării regulilor de prevenire a răspândirii bolii.

Întrebat ce a învăţat de pe urma acestei experienţe, artistul a răspuns: „Să mai stau pe acasă, să nu plec în lume, în pieţe aglomerate şi metrouri”.