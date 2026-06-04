Advertising
Advertising
Actual· 1 min citire
Bătaie în centrul orașului Mureș. Un bărbat a intrat în comă
4 iun. 2026, 09:46
Bătaie în Mureș
Articol scris de Scris de Realitatea.NET
Sursă: Realitatea PLUS
Bătaie în centrul orașului Târgu Mureș. Un bărbat de 47 de ani a intrat în comă după ce a primit un pumn de la un alt individ. În urma căzăturii, acesta s-a lovit la cap și a fost transportat de urgență la spital. Imagini cu puternic impact emoțional, care pot afecta în special minorii.
Bătaie monstruoasă în Mureș
Din primele cercetări reiese că scandalul ar fi izbucnit spontan, pe fondul unor discuții contradictorii purtate în zona unui local.
În timpul conflictului, participanții și-ar fi aplicat reciproc lovituri, iar bărbatul de 47 de ani a fost rănit.
În cauză a fost întocmit un dosar penal pentru lovire sau alte violențe.
Citește și:
- 11:25 - Gogoși pufoase cu lămâie din doar 4 ingrediente. Desertul rapid care se prepară în mai puțin de 20 de minute
- 11:25 - Aleksandar Vučić, avertizat să nu participe la summitul UE din Muntenegru. Motivele invocate de agenția de securitate a Serbiei
- 11:24 - Selfie la un pas de tragedie în Zakynthos. Un turist american a căzut 10 metri de pe o stâncă
- 11:21 - Peste 20.000 de copii au fost victime ale abuzului, neglijării sau exploatării în 2025. Cele mai multe cazuri, chiar în familie
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News