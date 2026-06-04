Bătaie în centrul orașului Mureș. Un bărbat a intrat în comă

Sursă: Realitatea PLUS

Bătaie în centrul orașului Târgu Mureș. Un bărbat de 47 de ani a intrat în comă după ce a primit un pumn de la un alt individ. În urma căzăturii, acesta s-a lovit la cap și a fost transportat de urgență la spital. Imagini cu puternic impact emoțional, care pot afecta în special minorii.

Bătaie monstruoasă în Mureș

Din primele cercetări reiese că scandalul ar fi izbucnit spontan, pe fondul unor discuții contradictorii purtate în zona unui local.

În timpul conflictului, participanții și-ar fi aplicat reciproc lovituri, iar bărbatul de 47 de ani a fost rănit.

În cauză a fost întocmit un dosar penal pentru lovire sau alte violențe.