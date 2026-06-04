Federația Națională Sindicală Ambulanța din România anunță cel mai mare protest din istoria serviciilor publice de ambulanță. Angajații se plâng de scăderea veniturilor

Sursă: Realitatea.net

Federația Națională Sindicală „Ambulanța” din România (FNSAR), organizație care reprezintă personalul din serviciile publice de ambulanță, a anunțat declanșarea celui mai amplu protest organizat vreodată de angajații din sistem.

Acțiunea urmează să aibă loc în București și vine pe fondul nemulțumirilor legate de noul proiect al Legii salarizării personalului plătit din fonduri publice.

Sindicaliștii reclamă reducerea sporurilor

Reprezentanții FNSAR susțin că noul proiect de lege prevede diminuarea mai multor sporuri acordate personalului din serviciile de ambulanță. Printre acestea se numără sporul de tură, sporul pentru activitatea desfășurată în zilele de repaus săptămânal și de sărbători legale, sporul de gardă, dar și sporul pentru condiții deosebit de periculoase. Sindicaliștii avertizează că aceste modificări ar putea afecta direct veniturile angajaților din sistemul de ambulanță.

Federația avertizează că veniturile ar putea scădea

Potrivit FNSAR, coeficienții de salarizare propuși în actualul proiect nu oferă garanții că personalul își va păstra veniturile actuale. Reprezentanții federației spun că, în lipsa adoptării majorărilor salariale solicitate de sindicate, o mare parte dintre angajați riscă să înregistreze scăderi ale veniturilor nete.

Data protestului urmează să fie stabilită

Federația a transmis că decizia finală privind data exactă a protestului și modul de organizare va fi luată după încheierea consultărilor dintre reprezentanții FNSAR și Ministerul Sănătății. Sindicaliștii avertizează că, dacă propunerile înaintate de federație nu vor fi incluse în forma finală a legii, calendarul manifestațiilor va fi anunțat imediat.