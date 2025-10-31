Verdeața care în amestec cu oțetul balsamic scade hipertensiunea arterială

O salată ușor de preparat, cu doar două ingrediente, ar putea ajuta la scăderea tensiunii arteriale. Studiile indică faptul că această combinați ar putea fi vitală în lupta împotriva acestui „ucigaș silențios”, reprezentat de hipertensiune. Iată despre ce este vorba!

Salata care ajută șa scăderea hipertensiunii

Combinația dintre spanac și oțetul balsamic ar avea proprietăți de scădere a tensiunii arteriale.

Cercetări publicate în Clinical Nutrition Research au descoperit că un consum zilnic de spanac timp de șapte zile a redus atât tensiunea sistolică, cât și pe cea diastolică. Echipa de cercetare de la Spitalul St Michael din Toronto, Canada, a determinat că beneficiile provin din conținutul ridicat de nitrați din spanac. Nitrații acționează prin lărgirea și relaxarea arterelor și venelor.

Pentru studiu, participanții au consumat fie o supă cu conținut ridicat de nitrați din spanac, fie o supă de sparanghel cu conținut scăzut de nitrați. Cercetarea a concluzionat că intervenția cu nitrați ridicați a redus semnificativ tensiunea arterială.

Tensiunea arterială crescută este definită ca 140/90 mmHg sau mai mult (sau 150/90 mmHg sau mai mult pentru cei peste 80 de ani).

Oțetul, un ingredient popular în dressing-urile pentru salate, poate de asemenea ajuta la scăderea tensiunii arteriale. Un studiu din 2001 a descoperit că acidul acetic, componenta principală a oțetului, a redus semnificativ atât tensiunea arterială, cât și activitatea reninei.

Cum să îți menții tensiunea sub control

·     Menține o dietă sănătoasă și echilibrată

·     Fă exerciții regulate: încearcă să finalizezi cel puțin 150 de minute de activitate fizică în fiecare săptămână

·     Scapă de excesul de greutate dacă ai kilograme în plus

·     Limitează consumul de sare. Evită alimentele sărate sau adăugarea sării în timpul gătitului

·     Păstrează consumul de alcool sub control

·     Redu consumul de cofeină, inclusiv cafeaua, ceaiul și băuturile acidulate

·     Renunță la fumat

Oricine este îngrijorat de nivelurile tensiunii arteriale ar trebui să-și consulte medicul de familie.

Sursa: Express