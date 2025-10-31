Salata care ajută șa scăderea hipertensiunii
Combinația dintre spanac și oțetul balsamic ar avea proprietăți de scădere a tensiunii arteriale.
Cercetări publicate în Clinical Nutrition Research au descoperit că un consum zilnic de spanac timp de șapte zile a redus atât tensiunea sistolică, cât și pe cea diastolică. Echipa de cercetare de la Spitalul St Michael din Toronto, Canada, a determinat că beneficiile provin din conținutul ridicat de nitrați din spanac. Nitrații acționează prin lărgirea și relaxarea arterelor și venelor.
Pentru studiu, participanții au consumat fie o supă cu conținut ridicat de nitrați din spanac, fie o supă de sparanghel cu conținut scăzut de nitrați. Cercetarea a concluzionat că intervenția cu nitrați ridicați a redus semnificativ tensiunea arterială.
Tensiunea arterială crescută este definită ca 140/90 mmHg sau mai mult (sau 150/90 mmHg sau mai mult pentru cei peste 80 de ani).
Oțetul, un ingredient popular în dressing-urile pentru salate, poate de asemenea ajuta la scăderea tensiunii arteriale. Un studiu din 2001 a descoperit că acidul acetic, componenta principală a oțetului, a redus semnificativ atât tensiunea arterială, cât și activitatea reninei.
Cum să îți menții tensiunea sub control
· Menține o dietă sănătoasă și echilibrată
· Fă exerciții regulate: încearcă să finalizezi cel puțin 150 de minute de activitate fizică în fiecare săptămână
· Scapă de excesul de greutate dacă ai kilograme în plus
· Limitează consumul de sare. Evită alimentele sărate sau adăugarea sării în timpul gătitului
· Păstrează consumul de alcool sub control
· Redu consumul de cofeină, inclusiv cafeaua, ceaiul și băuturile acidulate
· Renunță la fumat
Oricine este îngrijorat de nivelurile tensiunii arteriale ar trebui să-și consulte medicul de familie.
Un cardiolog a dezvăluit cele cinci alimente considerate sănătoase, dar pe care el nu le recomandă
Sursa: Express