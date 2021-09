„Varianta Delta este dominanta. Dupa 8 cicluri repetitive de transmitere, de la un caz cu varianta Alfa se ajunge in circa doua luni alte 266 de noi cazuri de boala, spre deosebire de varianta Delta unde de la un caz pozitiv se poate ajunte la peste 390.000 de persoane infectate in acelasi interval de timp, deci de peste 1.500 de ori de persoane infectate in aceeasi perioada de timp, pentru ca varianta Delta e mult mai transmisibila. Transmiterea variantei Delta e similara cu transmiterea bolilor copilariei, preucm pojar, varsat de vant”, a declarat Gheorghita, într-o conferință de presă.

Tot astăzi, însă cu câteva ore mai înainte de anunțul șefului CNCAV, Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) privind cazurilor care determină îngrijoarare (VOC) din România a anunțat că în intervalul 6.09-12.09.2021 au fost confirmate 2.913 cazuri cu variante VOC ale noului coronavirus, din care 1.157 sunt cu varianta Delta.

Având în vedere faptul că în săptămâna 35 a fost declarată transmitere comunitară susținută la nivel național a variantei Delta, decesele cauzate de COVID-19 înregistrate începând cu săptămâna 36 se consideră a fi cauzate de această variantă, cu excepția situațiilor în care se detectează alte VOC (Beta, Gamma sau altele, emergente), informează CNSCBT.