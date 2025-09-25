Vântul puternic face ravagii: copaci doborâți în curtea Liceului cu Program Sportiv Iași. Mai multe județe se află sub avertizare meteo

ântul puternic face ravagii: copaci doborâți în curtea Liceului cu Program Sportiv Iași. Mai multe județe se află sub avertizare meteo/ Profimedia
ântul puternic face ravagii: copaci doborâți în curtea Liceului cu Program Sportiv Iași. Mai multe județe se află sub avertizare meteo/ Profimedia

Doi copaci au căzut, joi, în curtea Liceului cu Program Sportiv Iaşi. La fața locului au fost chemaţi pompierii. Din fericire, în urma acestui incident nu a fost nimeni rănit. Mai multe județe ale țării se află sub atenționare meteo cod galben de vânt până vineri, la ora 21.00. 

”În această dimineaţă, pompierii militari din cadrul Detaşamentului 1 Iaşi intervin pe Aleea Grigore Ghica, în curtea Liceului cu Program Sportiv Iaşi, pentru degajarea a doi copaci care s-au prăbuşit”, a transmis, joi, ISU Iaşi.


La faţa locului s-a deplasat o autospecială de stingere cu apă şi spumă (ASAS), echipajul acţionând pentru îndepărtarea arborilor şi înlăturarea pericolului pe care aceştia îl reprezentau pentru siguranţa elevilor, a cadrelor didactice şi a trecătorilor din zonă.

Misiunea se desfăşoară în condiţii de siguranţă, fără a fi înregistrate victime sau pagube materiale.