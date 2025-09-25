”În această dimineaţă, pompierii militari din cadrul Detaşamentului 1 Iaşi intervin pe Aleea Grigore Ghica, în curtea Liceului cu Program Sportiv Iaşi, pentru degajarea a doi copaci care s-au prăbuşit”, a transmis, joi, ISU Iaşi.



La faţa locului s-a deplasat o autospecială de stingere cu apă şi spumă (ASAS), echipajul acţionând pentru îndepărtarea arborilor şi înlăturarea pericolului pe care aceştia îl reprezentau pentru siguranţa elevilor, a cadrelor didactice şi a trecătorilor din zonă.

Misiunea se desfăşoară în condiţii de siguranţă, fără a fi înregistrate victime sau pagube materiale.