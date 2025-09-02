Val de căldură persistent. Bucureștiul și mai multe județe din țară, sub Cod galben de CANICULĂ, marți și miercuri

Toamna întârzie să-și facă simțită prezența. ANM avertizează că sudul, sud-estul, vestul și sud-vestul României vor fi marți și miercuri sub Cod galben de caniculă și disconfort termic accentuat.

Conform prognozei de specialitate, marți, între orele 12:00 - 21:00, în Banat, în sudul Olteniei și al Moldovei, în sudul, centrul și estul Munteniei și în Dobrogea continentală vor fi temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge local pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 35 de grade.

 

Județele vizate de acest Cod galben sunt: Brăila, Buzău, Călărași, Caraș-Severin, Constanța, Dolj, Galați, Giurgiu, Ilfov, Ialomița, Mehedinți, Olt, Tulcea, Timiș, Teleorman, Vrancea și Municipiul București.

De asemenea, miercuri, în intervalul orar 12:00 - 21:00, va fi valabil al doilea Cod galben de vreme deosebit de caldă în Oltenia, în Muntenia, în sudul Moldovei și în Dobrogea continentală, unde vor fi temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 35 de grade, izolat mai ridicate în sudul Munteniei, spre 36 - 37 de grade.

Atenționarea va fi în vigoare pentru județele: Argeș, Brăila, Buzău, Călărași, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Gorj, Galați, Giurgiu, Ilfov, Ialomița, Mehedinți, Olt, Prahova, Tulcea, Teleorman, Vâlcea, Vrancea și Municipiul București. 