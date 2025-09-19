Flavius Nedelcea, secretarul de stat din Ministerul Economiei, reținut vineri de către procurorii DNA, a fost demis din funcție de către premierul Ilie Bolojan.

Secretarul de stat, Flavius Nedelcea, reținut vineri de către procurorii DNA, a fost demis din funcție de către premierul Ilie Bolojan. De asemenea, doi noi secretari de stat au fost numiţi la Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, potrivit unor decizii publicate vineri în Monitorul Oficial.

Este vorba despre Viorel Băltăreţu (USR) şi Iulian Cosmin Mărgeloiu.

Totodată, au fost eliberaţi din funcţie secretarii de stat de la Economie Flavius Constantin Nedelcea şi Cristina Breşug.

Flavius Constantin Nedelcea a fost reţinut vineri de procurorii anticorupţie într-un dosar în care este acuzat de abuz în serviciu. Potrivit DNA, el este cercetat pentru pentru comiterea infracţiunii de instigare la abuz în serviciu dacă funcţionarul a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată.

Potrivit unor alte decizii semnate vineri de premier, Marius Viorel Poşa se eliberează din funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Economiei şi este numit Marius-Andrei Miftode (USR).

Marius Viorel Poşa a fost numit la Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului în martie, printr-o decizie a premierului de la acea dată, Marcel Ciolacu.