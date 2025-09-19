Nedelcea a fost reținut de DNA după ce ar fi intervenit pe lângă șeful intermediar al ANPC, Sebastian Ioan Hotca, pentru a schimba un șef local al Protecției Consumatorilor, conform surselor.

Ulterior, Hotca și Paul Anghel, directorul general al Directiei Generale de Control și Supraveghere Piața au fost puși sub control judiciar de procurorii DNA Timiș. Cei doi sunt acuzați că ar fi intervenit pentru schimbarea din funcție a fostei șefe a Protecției Consumatorilor Caransebeș.

Nedelcea este apropiat de baronul PSD Caransebeș, Ion Mocioalcă, al cărui fin, Singh Bhupinder, managerul Spitalului Municipal de Urgență Caransebeș, a fost reținut în aceeași zi cu Nedelcea. Acesta este acuzat de DNA că a luat mită, iar la domiciliul său au fost găsiti 28.890 euro, 2.541 dolari, 340 lire, 500 franci, 96.200 de lei și 5.000 forinți.

Directorul Spitalului din Caransebeș, reținut pe 24 de ore după ce a fost ridicat de DNA. Suspectul este un cunoscut chirurg și fost consilier în Ministerul

Secretar de stat și membru în patru consilii de austeritate, Portret de bugetar nabab

Flavius Nedelcea este secretar de stat în Ministerul Economiei din 2022, iar în 2025, potrivit presei, este și președinte al Consiliului de Administrație al Întreprinderii Optice Române (IOR SA), precum și vicepreședinte al Comitetului Interministerial de Finanțări al EximBank.

În ultima declarație de interese depusă de acesta în 2024 sunt consemnate funcții în 4 Consilii de Administrație: SC IOR SA, pentru care a obținut 36.528 lei; CNAIR, pentru care a obținut 11.208 lei; CARFIL SA, pentru care a obținut 9.206 lei; Loteria Română, pentru care a obținut 33.596 lei.

În perioada 2012–2020, Nedelcea a fost consilier județean în Caraș-Severin, iar în mandatul 2000–2004 a fost consilier local la Reșița.