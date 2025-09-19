Managerul Spitalului Municipal Caransebeş (judeţul Caraş- Severin), Singh Bhupinder, a fost condus la sediul DNA Timişoara, pentru audieri într-un dosar de luare de mită. . Potrivit unor surse din rândul anchetatorilor, Singh Bhupinder ar fi primit mai multe sume de bani pentru atribuirea directă, fără licitație, a unor lucrări de modernizare în unitatea spitalicească, scrie Reper 24.

În urma audierilor, medicul a primit mandat de reținere pentru 24 de ore

Alte două persoane, un consilier judeţean din Caraş-Severin, dar şi un om de afaceri din Caransebeş, sunt şi ei cercetaţi în acelaşi dosar. Procurorii DNA au făcut percheziţii la spital, la sedii de firmă şi la locuinţele suspecţilor, potrivit Ziua de Vest.

Percheziţiile procurorilor DNA Timişoara au avut loc joi seară, atât la Caransebeş, cât şi în localitatea Armeniş din judeţul Caraş- Severin, la Spitalul Municipal Caransebeş, la sedii de firmă şi la locuinţele suspecţilor.

În urma percheziţiilor, anchetatorii au ridicat documente şi computere.