Directorul Spitalului din Caransebeș, reținut pe 24 de ore după ce a fost ridicat de DNA. Suspectul este un cunoscut chirurg și fost consilier în Ministerul Sănătății

Medicul ar fi primit bani pentru mai multe contracte ale spitalului
Medicul ar fi primit bani pentru mai multe contracte ale spitalului
Medicul ar fi primit bani pentru mai multe contracte ale spitalului
Medicul ar fi primit bani pentru mai multe contracte ale spitalului

Medicul Singh Bhupinder, managerul Spitalului Municipal din Caransebeș, a fost ridicat de procurorii DNA în urma unor percheziții desfășurate în județul Caraș-Severin, iar ulterior a primit mandat de reținere pentru 24 de ore. Cunoscut pentru activitatea sa în chirurgia plastică și pentru rolul de consilier onorific în Ministerul Sănătății, în mandatul ministrului Alexandru Rafila, Bhupinder este acuzat de luare de mită în legătură cu atribuirea unor contracte de modernizare a spitalului.

Managerul Spitalului Municipal Caransebeş (judeţul Caraş- Severin), Singh Bhupinder, a fost condus la sediul DNA Timişoara, pentru audieri într-un dosar de luare de mită. . Potrivit unor surse din rândul anchetatorilor, Singh Bhupinder ar fi primit mai multe sume de bani pentru atribuirea directă, fără licitație, a unor lucrări de modernizare în unitatea spitalicească, scrie Reper 24.

În urma audierilor, medicul a primit mandat de reținere pentru 24 de ore 

Alte două persoane, un consilier judeţean din Caraş-Severin, dar şi un om de afaceri din Caransebeş, sunt şi ei cercetaţi în acelaşi dosar. Procurorii DNA au făcut percheziţii la spital, la sedii de firmă şi la locuinţele suspecţilor, potrivit Ziua de Vest.

Percheziţiile procurorilor DNA Timişoara au avut loc joi seară, atât la Caransebeş, cât şi în localitatea Armeniş din judeţul Caraş- Severin, la Spitalul Municipal Caransebeş, la sedii de firmă şi la locuinţele suspecţilor.

În urma percheziţiilor, anchetatorii au ridicat documente şi computere.