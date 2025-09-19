Premierul Ilie Bolojan a afirmat că nu poate accepta respingerea propunerilor sale privind pensiile magistraților, deoarece un șef de guvern care ar rămâne în funcție fără capacitatea de a-și exercita cu adevărat mandatul până la capăt echivalează cu „înșelarea cetățenilor”.

Kelemen Hunor, mesaj tranșant: Executivul condus de Bolojan ar trebui să plece dacă pachetul 2 de reforme nu trece de CCR

„Mi s-a părut foarte corect și cinstit față de cetățenii României și față de partenerii de coaliție să spun că, atunci când îți asumi o răspundere importantă în condiții dificile, trebuie să respecți planul și să faci tot ceea ce ține de tine pentru a-l îndeplini,” a afirmat Bolojan.

Avertisment dur de la un fost judecător CCR: Legea care taie pensiile magistraților e discriminatorie, Curtea o poate opri

CCR discută pe 24 septembrie sesizarea ÎCCJ pe legea privind pensiile magistraților

Curtea Constituțională a României va discuta pe 24 septembrie sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție în legătură cu legea privind pensiile de serviciu ale magistraților, pentru care Guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament.

Secțiile unite ale Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ) au decis, în unanimitate, să sesizeze Curtea Constituțională a României (CCR) cu privire la legea care modifică regimul pensiilor de serviciu pentru magistrați.

Actul normativ a fost adoptat prin angajarea răspunderii de către Guvernul condus de Ilie Bolojan, fără dezbatere parlamentară și în absența unei moțiuni de cenzură.