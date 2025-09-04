Ședința extraordinară, convocată de președinta instanței supreme, Lia Savonea, a avut loc joi, începând cu ora 13:30, și a reunit toți judecătorii ÎCCJ, potrivit Realitatea Plus

Hotărârea vine într-un moment critic, cu doar două zile înainte de expirarea termenului constituțional în care legea poate fi contestată la CCR, înainte de a fi promulgată de președintele României.

Legea privind pensiile magistraților, aprobată automat de Parlament, în lipsa unei moțiuni de cenzură

Magistrații reclamă posibile vicii de constituționalitate în modul de adoptare al legii, precum și în conținutul acesteia, care ar putea afecta independența sistemului judiciar. Prin sesizarea CCR, ÎCCJ își exprimă îngrijorarea față de impactul pe termen lung al noilor reglementări asupra statutului magistraților.

Această mișcare tensionează și mai mult relația dintre puterea judecătorească și executiv, într-un moment în care reformele din justiție sunt intens dezbătute în spațiul public.

Reforma pensiilor speciale ar putea fi contestată la CCR. Instanțele și parchetele, blocate de greva magistraților