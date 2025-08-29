Reforma pensiilor speciale care este inclusă în pachetul 2 de măsuri fiscale care urmează să fie adoptat în perioada imediat următoare în Parlament ar putea fi atacată la Curtea Constituțională.

Asta, doar dacă se va face o contestație asupra acestei reforme a pensiilor speciale care afecteaza sistemul judiciar.

O astfel de contestație ar putea fi formulată chiar de Înalta Curte de Casație și Justiție sau de un partid politic.

Ulterior, conform procedurii, cei 9 judecători de la CCR se vor reuni într-o ședință de urgență unde vor vota dacă este sau nu constituțională o astfel de lege care va intra în vigoare începând cu 1 octombrie.

Un aspect important este că toate istanțele din țară sunt pralizate de grevele magistraților, inclusiv parchetele, curțile de apel, tribunalele, dar și judecătoriile sunt cu activitatea suspendată. Asta înseamnă că nu se mai judecă nicio cauză decât cele privative de libertate sau cele care impun un ordin de protecție.