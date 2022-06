Președinta Comisiei Europene - Ursula von der Leyen a anunțat a precizat că a discutat vineri cu liderii europeni despre importanța găsirii de soluții pentru atenuarea impactului economic și social, în contextul creșterii prețurilor pe fondul conflictului din Ucraina.

Șefa Comisiei Europene a anunțat că va prezenta, în luna iulie, în fața liderilor europeni, un plan de urgență pentru ca toate statele membre UE să reziste unor noi întreruperi ale livrărilor de gaz rusesc.

„Nu va exista o revenire la combustibili fosili ieftini. Este nevoie de un sprijin temporar și direcționat pentru familiile și întreprinderile vulnerabile. Este esențial să ajutăm economiile și societățile noastre să se adapteze la noile condiții. Cauza principală a problemei noastre este dependența noastră de combustibilii fosili, de care trebuie să scăpăm”, a subliniat von der Leyen.

We need to be prepared to deal with more disruptions in Russian gas deliveries⁰

We work hard on this.⁰

Making sure national emergency plans are adequate.



Diversifying supplies with partners.



