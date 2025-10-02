Conform prognozei de specialitate, în intervalul 3 octombrie, ora 12:00 - 4 octombrie, ora 12:00, se vor înregistra scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide, creșteri de debite și de niveluri pe râurile din bazinele hidrografice: Dunăre - afluenții mici aferenți sectorului aval S.H. Gruia - amonte confluență cu râul Desnățui (județele: Mehedinți și Dolj), Desnățui - bazin amonte de Acumularea Fântânele și afluenții aferenți sectorului aval Ac. Fântânele (județele: Mehedinți și Dolj), Jiu - afluenții de dreapta aferenți sectorului aval confluență cu râul Motru (județele: Mehedinți și Dolj), Olt - afluenții aferenți sectorului aval de Acumularea Drăgășani - amonte confluență cu râul Olteț (județele: Vâlcea și Olt), Olteț - afluenții aferenți sectorului aval confluență cu râul Cerna (județele: Vâlcea, Olt și Dolj), Olt - afluenții aferenți sectorului aval confluență cu râul Olteț (județele: Olt și Dolj) și Călmățui (județele: Olt și Teleorman).



De asemenea, de vineri dimineața până sâmbătă, la ora 00:00, va fi Cod portocaliu de inundații pe următoarele cursuri de apă: Caraș, Nera (județul Caraș-Severin), Cerna - afluenții aferenți sectorului aval de Acumularea Valea lui Iovan (județele: Gorj și Caraș-Severin), Dunăre - afluenții mici aferenți sectorului amonte confluență cu râul Desnățui (județele: Caraș-Severin, Mehedinți și Dolj), Desnățui (județele: Mehedinți și Dolj), Jiu - afluenții aferenți sectorului aval S.H. Sadu (județele: Gorj, Mehedinți și Dolj), râul Jiu - pe sectorul aval confluență cu râul Motru (județul Dolj), Olt - afluenții aferenți sectorului aval confluență cu râul Lotru (județele: Vâlcea, Argeș, Olt, Gorj și Dolj), Călmățui (județele: Olt și Teleorman), Vedea (județele: Argeș, Olt și Teleorman), Argeș - bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județele: Argeș, Dâmbovița, Giurgiu, Teleorman și Ilfov), Ialomița - bazin amonte S.H. Târgoviște și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Târgoviște - amonte S.H. Siliștea Snagovului (județele: Dâmbovița, Prahova și Ilfov) și Prahova - bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județele: Prahova și Ialomița).



Fenomene hidrologie similare se vor consemna în intervalul 3 octombrie, ora 20:00 - 4 octombrie, ora 12:00, și pe râul Putna - bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județul Vrancea).

Potrivit hidrologilor, un Cod galben de inundații va fi intra în vigoare joi, la ora 16:00, cu valabilitate până duminică, 5 octombrie, la ora 12:00, și vizează râurile din bazinele hidrografice: Mureș - afluenții aferenți sectorului aval confluență cu râul Târnava - amonte S.H. Brănișca (județele: Alba, Sibiu și Hunedoara), Timiș - bazin amonte S.H. Sadova și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Sadova - amonte S.H. Lugoj, Pogăniș - bazin amonte de Acumularea Cadar Duboz, Bârzava, Moravița (județele: Caraș-Severin și Timiș), Caraș, Nera (județul Caraș-Severin), Cerna - bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județele: Gorj și Caraș-Severin), Dunăre - afluenții mici aferenți sectorului amonte confluență cu râul Desnățui (județele: Caraș-Severin, Mehedinți și Dolj), Desnățui (județele: Mehedinți și Dolj), Jiu (județele: Hunedoara, Gorj, Mehedinți și Dolj), Olt - afluenții aferenți sectorului aval S.H. Sebeș Olt (județele: Sibiu, Vâlcea, Argeș, Olt, Gorj și Dolj), Călmățui (județele: Olt și Teleorman), Vedea (județele: Argeș, Olt și Teleorman), Argeș - bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județele: Argeș, Dâmbovița, Giurgiu, Teleorman și Ilfov), Ialomița - bazin amonte de Acumularea Dridu și afluenții aferenți sectorului aval de Acumularea Dridu (județele: Dâmbovița, Prahova, Ilfov, Ialomița și Buzău), Buzău - bazin amonte de Acumularea Siriu și afluenții aferenți sectorului aval Ac. Siriu - amonte S.H. Banița (județele: Brașov, Covasna, Buzău și Prahova) și pe râurile din Dobrogea (județele: Constanța și Tulcea).



Totodată, în perioada 3 octombrie, ora 12:00 - 5 octombrie, ora 12:00, se vor înregistra creșteri de debite și de niveluri pe râurile: Râmnicu Sărat - bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județele: Buzău și Vrancea), Putna - bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județul Vrancea), Trotuș - afluenții aferenți sectorului aval S.H. Ghimeș Făget (județele: Bacău, Neamț, Harghita, Covasna și Vrancea) și Siret - afluenții mici aferenți sectorului aval confluență cu râul Trotuș (județele: Vrancea și Galați).

