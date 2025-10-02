„Este o vreme rece pentru această perioadă în majoritatea zonelor, iar în jumătatea sudică a țării, până mâine dimineață, sunt valabile mai multe coduri meteorologice generale de avertizare meteorologică cod galben, respectiv cod portocaliu pentru ploi însemnate cantitativ, intensificări de vânt, iar în Carpații Meridionali și de Curbură, la peste 1.500 m altitudine, temporar va ninge, va viscoli și se va depune strat de zăpadă”, spune meteorologul Raul Ilea.

În Capitală, a fost convocat Comitetul Municipiului pentru Situații de Urgență. Autoritățile au anunțat controale la șantiere și panouri publicitare, verificări la semafoare și pregătirea echipelor pentru intervenții rapide.

„În urma avertizării meteorologice de Cod Portocaliu, care anunţă vijelii şi rafale puternice de vânt în Bucureşti, Primăria Capitalei, conform Hotărârii Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă, a dispus măsuri pentru protejarea cetăţenilor”, se arată într-un comunicat oficial.

Echipele ALPAB sunt pregătite să intervină în parcuri pentru arborii rupți de vânt, iar Apa Nova și Termoenergetica au format echipe de intervenție pentru a repara eventualele defecțiuni.

Informare ISU București-Ilfov: cod portocaliu de intensificări ale vântului

Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare meteo cod portocaliu, pentru municipiul București și județul Ilfov, valabilă de astăzi, 02.10.2025, ora 20:00, până mâine, 03.10.2025, ora 10:00.

Se vor semnala: intensificări puternice ale vântului susținute cu rafale de 70...85 km/h.

Pentru o reacție corespunzătoare la apariția, în timpul și după un eveniment de tipul furtună sau ploi abundente, vă recomandăm:

- Evitați adăpostirea sau trecerea prin apropierea copacilor, stâlpilor, panourilor publicitare, construcţiilor cu elemente de arhitectură ce pot fi uşor dislocate, precum şi a imobilelor aflate în construcţie;

- Sistați activităţile desfăşurate în teren deschis sau la înălţime;

- Închideți toate ferestrele locuinţei şi altor categorii de construcţii;

- Evitați atingerea stâlpilor sau firelor căzute la pământ.