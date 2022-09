Potrivit unei informări publicate, astăzi, pe site-ul instituției, "există premise de creștere a intensității uraganului până la gradul 3 la momentul atingerii teritoriului american".

"Este posibil ca unele elemente de infrastructură (aeroporturi, poduri, viaducte, carosabil rutier etc.) din zonele indicate să fie închise circulației călătorilor, transportului de mărfuri etc. Astfel, cetățenii români care au planificată călătoria spre sau din zonele menționate sunt sfătuiți să ia legătură cu companiile aeriene pentru verificarea situației zborului programat", relatează MAE, în informarea de călătorie citată.

Informații actualizate cu privire la traiectoria furtunii tropicale/uraganului pot fi accesate pe site-ul Centrului National de Uragane www.nhc.noaa.gov, dar și la https://www.state.gov/links-resources/. Cetăţenii români aflaţi în zonele ce urmează a fi afectate de aceste condiţii meteorologice sunt rugaţi să urmărească anunţurile făcute de autorităţile americane şi să urmeze recomandările şi instrucţiunile acestora.

Cetățenii români care întâmpină situaţii de urgenţă legate de fenomenele meteorologice actuale se pot adresa Consulatului General al României la Miami la numerele de telefon +1.305.763.8714 și +1.305.763.8874, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanență. De asemenea cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie şi telefonul de permanență al oficiului consular al României din Miami, SUA: +1-202-515-8953.

Ministerul Afacerilor Externe recomandă consultarea paginilor de Internet www.mae.ro, www.miamidade.gov/oem și reamintește faptul că cetățenii români care călătoresc în străinătate au la dispoziție aplicația „Călătorește în siguranță” (http://www.mae.ro/app_cs), care oferă informații şi sfaturi de călătorie, precum şi serviciul de alertă prin SMS, aferent campaniei de informare „Un SMS îți poate salva viața!”.

Canalul de știri CBS News relatează că uraganul Ian a devenit o furtună „extrem de periculoasă” de categoria 4, cu vânt susținut de 140 mph miercuri dimineața, cu doar câteva ore înainte ca era de așteptat să ajungă pe coasta de sud-vest a Floridei.

Aproximativ 2,5 milioane de oameni au ordine primit ordin de evacuare obligatorie, deoarece uraganul a început să lovească peninsula Florida cu ploi abundente și vânturi cu o forță de furtună tropicală încă de la primele ore ale dimineții.