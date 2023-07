Este vorba despre un azil unde inspectorii ANPC au facut mai multe verificari in cursul saptamanilor trecute si au constata mai multe nereguli.

Inspectorii au descoperit ca acest azil nu are un aviz de functionare de la ISU. In plus de asta, azilul nu punea la dispozitia beneficiarilor sai - vorbim despre peste 30 de persoane cu diverse probleme de sanatate - un plan alimentar adecvat. Desi este parafat de medic (semnatura si stampila), nu exista practic un regim alimentar pentru fiecare pacient in parte.

Au fost descoperite nereguli si in ceea ce priveste curatenia, mancare, dar si medicamente expirate, iar baile arata dezastruos.

Cladirea care este formata din parter si doua etaj are doar 3 grupuri sanitare la peste 30 de persoane, fara sa fie luat in calcul si numarul angazatilor.

In urma verificaril s-a constatat ca viata batranilor este pusa in pericol si s-a luat decizia ca centrul sa fie inchis definitiv, dar decizia a venit abia astazi. Reprezentantii mass-media au fost instiintati de vecini ca centrul inca functioneaza. Este de vazut unde vor fi relocati batranii si cum va fi pusa in practica decizia APC.

Reamintim că un număr de 99 de centre sociale au fost suspendate/închise, în urma verificărilor efectuate în perioada 10-19 iulie 2023 de echipe mixte de control, conform datelor ANPIS.