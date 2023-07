Azilele groazei - Marcel Ciolacu cere demiteri în centre: „Sunt condiții de ev mediu în centre! Să desființăm instituții cu totul”. Premierul a cerut demisii.

„Este a treia şedinţă de Guvern în care discutăm situaţia din centrele pentru persoane vârstnice, copii şi persoane cu dizabilităţi. Suntem la finalul controlului la nivel naţional şi deja există date şi fapte clare care ne obligă pe toţi să luăm anumite decizii ferme.

Există o situaţie de netolerat, judeţe unde s-au găsit centre fără autorizaţie, care funcţionau clandestin, toate sub ochii funcţionarilor statului român. Plus alte centre cu probleme grave, închise sau cu activitatea suspendată. Este inadmisibil acest lucru. Cele mai multe asemenea cazuri sunt în Arad, Giurgiu, Constanţa, Maramureş, Hunedoara, Teleorman, Vrancea şi Bucureşti, mai ales în Sectorul 1.

Solicit noului ministru al Muncii ca toţi şefii agenţiilor judeţene pentru plăţi şi inspecţii sociale, celebrul AJPIS, din aceste judeţe, plus şeful agenţiei municipale Bucureşti, să fie urgent suspendaţi din funcţie până la finalizarea anchetei disciplinare", a spus Marcel Ciolacu.

„Câteodată erau condiții de Evul Mediu în aceste centre. Din punctul meu de vedere este clar că Inspecția Muncii nu și-a făcut datoria. Părerea mea este că trebuie să fim curajoși și să desființăm instituții cu totul care și-au dovedit incapacitatea de a face treabă în aceste situații. Cer președinților de CJ din județele amintite să schimbe toți directorii din funcții, e clar că nu și-au făcut datoria. Dacă nu, ei vor răspunde în fața cetățenilor.

Torționarii din azilele groazei vor să fie cercetați în libertate!

Atât inculpații din acest dosar cât și procurorii au contestat decizia inițială, iar în foarte scurt timp, judecătorii de la Curtea de Apel București vor trebui să decidă ce se va întâmpla mai departe cu cei acuzați că au transformat viețile unor bătrâni nevinovați într-un coșmar.

În urma investigațiilor și a dezvăluirilor șocante, mai mulți suspecți sunt cercetați pentru tratamente inumane aplicate persoanelor vulnerabile, aflate în grija lor. Cei acuzați că le-au transformat viețile bătrânilor nevinovați într-un coșmar și că au comis acte de cruzime doresc să fie cercetați în libertate.

Audieri în azilele groazei. Patronul centrului Armonia spune că era curățenie în azil

„Nu e plojnițe, e curățenie. În calitate de martor (m-au chemat). E curățenie. Nu intrăm decât la 2-3 săptămâni odată. Mă duceam acolo mai mult în vizită. O singură dată m-a rugat Godei (nici nu știam că îl cheamă așa) să intru în casă. Aveam o cunoștință acolo, era bolnavă, cu septicemie. Am găsit curat. Cearșafuri spălate, curate, totul alb, totul pus la locul lui.

Mă duceam în curte, în partea din spate. Am o grădină frumoasă acolo. Nu cunosc mama, părinții, prietenii, rudele lui Godei. Pe cinstite acum, nu știu pe Pandele și pe Firea... Nici măcar nu le-am dat bună ziua vreodată. Nu am avut niciun mesaj niciodată cu Godei. Nu mi-au cerut (telefon, calculator). Banii erau intrați prin bancă. A zis: „Ti-i dau, ti-i dau". Are pe trei luni să-mi plătească chiria. Eu nu sunt un băiat rău”, a spus patronul centrului Armonia.