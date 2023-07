Azilele groazei - Torționarii bătrânilor vor să fie cercetați în libertate după informațiile cutremurătoare care au zguduit opinia publică și au adus la lumină atrocitățile la care au fost supuși bătrânii nevinovați în aceste aziluri.

În urma investigațiilor și a dezvăluirilor șocante, mai mulți suspecți sunt cercetați pentru tratamente inumane aplicate persoanelor vulnerabile, aflate în grija lor. Cei acuzați că le-au transformat viețile bătrânilor nevinovați într-un coșmar și că au comis acte de cruzime doresc să fie cercetați în libertate.

Audieri în azilele groazei. Patronul centrului Armonia spune că era curățenie în azil

„Nu e plojnițe, e curățenie. În calitate de martor (m-au chemat). E curățenie. Nu intrăm decât la 2-3 săptămâni odată. Mă duceam acolo mai mult în vizită. O singură dată m-a rugat Godei (nici nu știam că îl cheamă așa) să intru în casă. Aveam o cunoștință acolo, era bolnavă, cu septicemie. Am găsit curat. Cearșafuri spălate, curate, totul alb, totul pus la locul lui.

Mă duceam în curte, în partea din spate. Am o grădină frumoasă acolo. Nu cunosc mama, părinții, prietenii, rudele lui Godei. Pe cinstite acum, nu știu pe Pandele și pe Firea... Nici măcar nu le-am dat bună ziua vreodată. Nu am avut niciun mesaj niciodată cu Godei. Nu mi-au cerut (telefon, calculator). Banii erau intrați prin bancă. A zis: „Ti-i dau, ti-i dau". Are pe trei luni să-mi plătească chiria. Eu nu sunt un băiat rău”, a spus patronul centrului Armonia.

În tot acest timp, ies la iveală detalii șocante. Bătrânii primeau aceeași masă săracă în fiecare zi. Margarină, zacuscă și o zeamă lungită făcută din 10 litri de apă și șapte pliculețe de ceai.

Noi azile ale groazei au fost închise de ANPC!

Au fost date și 24 de amenzi în valoare de peste 162 de mii de lei. Principalele nereguli găsite sunt alimente expirate care erau gătite și depozitate în condiții greu de imaginat. Mai mult. mobilierul era degradat, camerele erau pline de igrasie și mucegai, iar faianța și gresia riscau să cadă peste cei asistați în centre.