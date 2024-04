Cum s-a întâmplat totul

Totul s-a întâmplat cu mai mulți ani în urmă, când Emanuele se întorcea acasă de la școală și a urcat într-un tren din Italia. În timpul călătoriei, a auzit un alt pasager vorbind la telefon despre intenția de a-și omorî fosta iubită. Fără să ezite, Emanuele a sunat imediat la poliție și le-a relatat situația, ceea ce a dus la intervenția autorităților și la arestarea bărbatului.

Acțiunea rapidă și responsabilă a lui Emanuele a salvat viața femeii și a evitat o tragedie iminentă. Chiar dacă acest gest a avut loc acum ceva timp, impactul pozitiv rămâne deosebit de semnificativ.

Familia tânărului este mândră de el

Mama lui Emanuele, Ramona Lascu, a fost uluită de vestea că fiul ei a devenit eroul unei femei. Inițial, a crezut că este vorba despre o glumă, însă ulterior a realizat gravitatea situației și a fost mândră de curajul și responsabilitatea fiului ei.

Emanuele va fi recunoscut oficial pentru actul său eroic într-o ceremonie specială organizată pe 13 mai. Va primi titlul de Purtător de Stindard al Republicii din partea președintelui Mattarella. Chiar dacă este un moment de mare onoare pentru familia sa, Emanuele, fiind minor, nu va acorda interviuri.

„Am fost copleșiți, de vineri, de această veste. Emanuele nu va da interviuri: este minor și e în spatele unei povești neobișnuite.

Suntem foarte fericiți: la început am crezut că este o glumă, o farsă, apoi am vorbit cu Secretariatul Președinției: recunoașterea va fi înmânată la data de 13 mai și pentru noi, pentru fiul meu, este o mare onoare pe care am primit-o cu mândrie”, a declarat mama lui Emanuele.

Emanuele este un exemplu de curaj și empatie pentru toți cei din jurul său, iar gestul său neînfricat a demonstrat că un singur individ poate face o diferență semnificativă în lumea în care trăim.