Unde petrec vedetele de 1 mai și de Paște

În minivacanța de 1 Mai, doamnele muzicii românești se distrează de minune. În timp ce Maria Cârneci și Elena Merișoreanu petrec în sânul familiei, Mioara Velicu n-a rezistat și a urcat pe scenă, înainte de a-și face bagajele pentru Grecia.

„Sunt la spectacol cu Andra și mâine plec la greci. Mă întorc pe 15 mai.”, a mărturisit Mioara Velicu despre planurile sale de Paște.

Maria Cârneci nu se lasă nici ea mai prejos: „Am fost în vizită la o familie foarte frumoasă, la niște colegi de ai mei. Am mâncat pește, ne-am distrat, am vorbit, am povestit întâmplări frumoase de la spectacole, de la nunți. A fost foarte frumos.”, a transmis artista.

Despre Paște, Maria Cârneci spune că va petrece alături de familie. „În familie! Cu băiatul meu, cu nora mea, cu nepoțelele, cu câțiva prieteni, dacă ar putea să vină și sora mea.”, a completat interpreta de muzică populară.

Elena Merișoreanu sărbătorește Ziua Muncii pe scenă

De 1 mai muncitoresc, nu toată lumea este liberă, unii au de muncit. „De 1 Mai o să am de cântat! De Sfintele Paști, de Învierea Domnului o să fiu cu familia! Am familie mare, am nepoți, am și un strănepot. Cât sunt în țară, nu mă duc să cânt de Paște pentru că familia este cea mai importantă. Eu fac drob, miel, ciorbă de miel, nu lipsesc sarmalele, bineînțeles.”, a mărturisit cântăreața.

Laurette a organizat o petrecere frumoasă cu prietenii și a transmis un mesaj special pentru telespectatorii Realitatea PLUS.

„Să aveți toată sănătatea din lume și să vă dea Dumnezeu tot ce vă doriți, sărbători fericite și tot ce va doriți voi, la mulți ani, va pup și toate cele bune.”, a spus Laurette.

Despre planurile de Paște, artista a mărturisit că va sta în compania celor dragi: „Weekendul acesta suntem în București la niște prieteni, iar pe 1 Mai și de Paște o să fim plecați în Maramureș.”.